Главные новости за 11 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области ввод многоквартирных домов вырастет на 42% в 2025 году. Застройщики планируют сдать 1,14 млн кв. м жилья.

В Ростове осудили граждан Украины за участие в террористическом сообществе. До начала СВО они вступили в «Батальон "Донбасс"».

Ростовские депутаты приняли отставку председателя гордумы Зинаиды Неярохиной.Также депутаты внесли несколько изменений в документ, определяющий структуру городской Думы.

В Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ впервые за сезон превысила эпидпорог. Тенденция к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается во всех возрастных группах от 23% до 37%.

Зинаида Неярохина вновь назначена председателем гордумы Ростова. Депутаты проголосовали за ее кандидатуру единогласно.

Ростовский суд рассмотрит дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. На скамье подсудимых окажутся трое человек.

За пять лет в Ростове заасфальтировали только 8% грунтовых дорог. Депутаты сочли результат неудовлетворительным.

На Дону готовятся разрешить вылов шемаи. Популяция рыбы в Ростовской области восстановилась.

Жителям центра Ростова вернут отопление в течение суток. Без отопления временно остались 350 домов.

В новую редакцию донской Красной книги включили 254 вида животных. Книгу представили в Южном федеральном университете.