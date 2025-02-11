Ростовские депутаты приняли отставку председателя гордумы Зинаиды Неярохиной

Депутаты Думы единогласно приняли отставку председателя Ростовской-на-Дону городской Думы – главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Об этом сообщает агентство «Дон-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Также депутаты внесли несколько изменений в документ, определяющий структуру городской Думы. Теперь должность председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону заменена на пост председателя Ростовской-на-Дону городской Думы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что отставка чиновницы связана с изменениями в муниципальном законодательстве. Сейчас занимаемый госпожой Неярохинной пост носит название председатель Думы — глава Ростова. Новые правила предполагают передачу звания главы города главе администрации города. Речь идет о переименовании должности руководителя администрации. Для этого необходимо соблюсти формальности, одна из которых — отставка председателя Думы с последующим переизбранием уже без части «глава города».

Ева Китаева