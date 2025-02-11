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В Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ впервые за сезон превысила эпидпорог

В донской столице с 3 по 9 февраля 2025 года впервые в текущем сезоне было зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 37%. Среди зараженных более половины — взрослые люди. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации ведомства, тенденция к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается во всех возрастных группах от 23% до 37% по Ростовской области в целом. При этом по региону эпидпорог в настоящее время не превышен.

На прошедшей неделе в Ростовской области наблюдалось преобладание негриппозных вирусов (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус). Кроме того, были зарегистрированы случаи заболевания гриппом А и В.

Жителям региона рекомендуется внимательно относиться к своему здоровью, а также соблюдать меры профилактики, чтобы защитить себя от гриппа и ОРВИ. В том числе, необходимо регулярно мыть руки с мылом после посещения улицы и общественных мест, не контактировать с заболевшими, избегать мест массового скопления людей, где риск заражения выше.

Анастасия Казуков

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