За пять лет в Ростове заасфальтировали только 8% грунтовых дорог

В период с 2020 по 2025 год в Ростове благоустроили 70 грунтовых дорог. При этом, в 2020 году в городе насчитывалось 795 грунтовок — рассказал на заседании гордумы директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом, за пять лет специалисты заасфальтировали только 8% грунтовых автодорог. В сообщении пресс-службы администрации города не указано, сколько средств вложили в эту работу, однако известно что в 2020 году на благоустройство 6 дорог потратили 54 млн руб.

«Я 70 лет живу в Первомайском районе и не вижу грунтовок, которые у нас асфальтируются», — заявил депутат от КПРФ Юрий Нерсесян.

Депутаты посчитали темпы реконструкции дорожного полотна неудовлетворительными и обязали Департамент к 10 марта подготовить перечень дорог, которые необходимо заасфальтировать в 2025 году. Работы должны быть завершены до 15 ноября.

Дмитрий Ковалевский