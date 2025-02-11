Третье издание Красной книги Ростовской области представили в ЮФУ

На площадке Южного федерального университета презентовали третье издание Красной книги Ростовской области. Она состоит из двух томов, один из которых посвящен животным, а другой — растением. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Первые два издания выходили в 2004 и 2014 годах. За эти 20 лет в Красную книгу региона включили 53 вида животных и 25 видов растений, исключили — 16 объектов фауны и 37 объектов флоры. Всего актуальная Красная книга донской земли нащитывает 254 вида зверей и 261 вид растений.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в ближайшее время на Дону намерены разрешить вылов шемаи. Рыбу исключили из списка видов, находящихся на грани вымирания.

Дмитрий Ковалевский