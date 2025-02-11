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В Ростове осудили граждан Украины за участие в террористическом сообществе

Южный окружной военный суд назначил пятерым гражданам Украины от пяти лет и восьми месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за участие в «Батальон "Донбасс"» (признано террористическим и запрещено в РФ) (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что граждане Украины в период с 2014 по 2022 год добровольно вступили в ряды военизированного формирования, признанного террористической организацией. Вплоть до марта 2022 года они принимали участие в ведении боевых действий на территории Донецкой Народной Республики. Обвиняемые совершали противоправные действия в отношении мирного населения и военнослужащих Народной милиции ДНР.

В соответствии с приговором суда обвиняемым Макаренко и Пузанову назначено по пять лет и восемь месяцев, Безлепкину — пять лет и десять месяцев, Рейваху и Петруху — по шесть лет лишения свобод. Приговор в законную силу не вступил.

Ева Китаева

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