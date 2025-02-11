Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям центра Ростова вернут отопление в течение суток

Для того, чтобы полностью восстановить теплоснабжение жителей центра Ростова, потребуется около суток. Такими данными поделился в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

После нескольких аварий, произошедших на теплотрассе в Ворошиловском, Пролетарском и Кировском районе Ростова отопление пропало в 350 многоквартирных домах. По словам господина Скрябина, специалисты «Лукойл-Ростовэнерго» разработали временную схему теплоснабжения, позволяющую ликвидировать последствия аварий без полной остановки циркуляции.

Департаменту ЖКХ поручено держать связь с управляющими компаниями, чтобы ускорить подачу тепла в дома. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что прокуратура готова защитить права оставшихся без отопления ростовчан.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...