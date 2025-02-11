Жителям центра Ростова вернут отопление в течение суток

Для того, чтобы полностью восстановить теплоснабжение жителей центра Ростова, потребуется около суток. Такими данными поделился в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Орлова Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

После нескольких аварий, произошедших на теплотрассе в Ворошиловском, Пролетарском и Кировском районе Ростова отопление пропало в 350 многоквартирных домах. По словам господина Скрябина, специалисты «Лукойл-Ростовэнерго» разработали временную схему теплоснабжения, позволяющую ликвидировать последствия аварий без полной остановки циркуляции.

Департаменту ЖКХ поручено держать связь с управляющими компаниями, чтобы ускорить подачу тепла в дома. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что прокуратура готова защитить права оставшихся без отопления ростовчан.

Дмитрий Ковалевский