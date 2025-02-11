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На Дону готовятся разрешить вылов шемаи

В ближайшее время в Ростовской области разрешат вылов шемаи, который до сих пор был запрещен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

В марте прошлого года рыбу исключили из региональной Красной книги. Ранее азово-черноморская шемая находилась на грани вымирания, однако с недавних пор ее популяция в бассейне Дона восстановилась.

«Нам нужно подготовить квоту на суточную норму разрешенного вылова. В данный момент региональным министерством критерии [вылова] направлены. Ведется работа на федеральном уровне», — рассказал господин Фишкин.

Когда норму вылова примут, на Дону разрешат ловить шемаю. В последние пять лет удалось добиться увеличения выпуска мальков до 1 млн в год, что и привело к росту популяции рыбы.

Дмитрий Ковалевский

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