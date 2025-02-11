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обновлено 13:47

Зинаида Неярохина вновь назначена председателем гордумы Ростова

Депутаты переизбрали на пост председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаиду Неярохину сразу после ее отставки. Голосование состоялось 11 февраля на очередном заседании Гордумы.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

За кандидатуру госпожи Неярохиной депутаты проголосовали единогласно.

Как писал «Ъ-Ростов», ранее на том же заседании парламентарии приняли отставку Зинаиды Неярохиной по собственному желанию. Это решение было связано с изменениями в муниципальном законодательстве. Председателя гордумы должны были выбрать из числа депутатов после того, как госпожа Неярохина покинет свой пост, совмещенный с должностью главы города.

Теперь пост председателя городской Думы — главы города Ростова-на-Дону заменена на должность председателя Ростовской-на-Дону городской Думы.

Анастасия Казуков

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