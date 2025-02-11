В горах Сочи зацвели краснокнижные цикламены

В окрестностях Сочи распустились краснокнижные цикламены. Цветы можно увидеть на нижней отметке курорта — 540 м над уровнем моря, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор» Фото: пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор»

Цветы украсили лесные поляны вдоль пешеходной Тропы здоровья. При этом на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря толщина снежного покрова превышает 190 см.

Как рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев, пока на пиках гор все покрыто снегом, на нижних отметках появляются весенние растения. Сезон цветения открывает цикламен косский. Он украшает лесные поляны уже в феврале. Редкое растение хорошо переносит холода и может выдерживать температуру до -5 градусов. Ему не страшны снегопады, которые в горах Сочи иногда выпадают и в конце зимы.

Цикламен косский — это растение, находящееся под охраной государства. Оно занесено в Красные книги России и Краснодарского края, а также в списки Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Рвать их запрещено, за нарушение предусмотрен штраф.

По словам Дениса Рыльцева, в отличие от нарциссов и тюльпанов, цикламен косский размножается не луковицами, а черными семенами. Собранные цикламены плохо переносят тепло и быстро вянут. Чтобы сохранить редкие растения, на курорте «Роза Хутор» установили специальные аншлаги, которые призывают не трогать и не топтать их.

Цветение цикламенов продлится до середины марта. В среднегорье, как только растает снег, распустится еще один первоцвет, занесенный в Красную книгу, — подснежник Воронова. В окрестностях курорта «Роза Хутор» насчитывается более 950 видов растений, из которых треть являются эндемиками.

Алина Зорина