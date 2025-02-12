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В Госдуме вернулись к великому и могучему

Парламент одобрил законопроект в поддержку русского языка

Русский язык подлежит обязательному использованию в «коммерческом обозначении», при этом в «информации для публичного ознакомления потребителей» следует ограничить использование иностранных слов, если речь не идет о товарных знаках. Об этом говорится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Документ, считают авторы поправок, позволит избавить витрины и вывески от слов вроде fresh и sale, заменив их русскими аналогами. Иностранную лексику можно будет продолжать использовать даже с принятием законопроекта, если снабжать сносками на русском языке, поясняет эксперт.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Проект поправок сразу к нескольким федеральным законам внесли в Госдуму в октябре 2023 года девять депутатов из «Единой России» (в том числе экс-глава комитета по культуре Елена Ямпольская). Изменениями в закон «О государственном языке РФ» авторы предложили обязать употреблять русский язык «в коммерческом использовании» (c исключением для товарных знаков). В закон «О защите прав потребителей» предлагается добавить ст. 10.1 об «информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей». Речь при этом идет не о рекламе, а о вывесках, информационных указателях, знаках и «других носителях». Информация на них должна излагаться на русском языке, но — «по усмотрению изготовителя» — дополняться иностранными словами. Названия жилых комплексов предлагается считать «коммерческим обозначением», обязав застройщиков указывать их на русском. «Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open»,— говорится в пояснительной записке, где в том числе выражается надежда на прекращение с помощью законопроекта практики иностранных названий жилых комплексов и поселков (см. “Ъ” от 25 октября 2023 года).

По закону «О государственном языке РФ» русский язык провозглашен государственным, и ст. 3 обязывает его использовать в ряде сфер, в том числе в названиях и деятельности органов власти, на выборах, в судах, при оформлении документов и написании имен географических объектов, в СМИ, рекламе, при показах кинофильмов и в других сферах (например, в нотариате и радиосвязи в самолетах на территории РФ).

Соавтор поправок депутат Александр Шолохов (ЕР) на представлении документа в Госдуме 11 февраля сыпал цитатами из поэмы «Евгений Онегин» Александра Пушкина о «недуге, подобном аглицкому сплину» и недобро поминал американское агентство USAID, «атакующее языки по всему миру». «Непросто по щелчку поменять то, что пышным цветом расцвело последние сорок лет»,— признался депутат, пообещав, что «переименовывать, например, Wi-Fi» не планируется. Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова (ЕР) сказала, что ко второму чтению проекта три парламентских комитета предложили исключить из него упоминание «коммерческих наименований». Кроме того, считает она, из-под действия поправок надо вывести уже построенные жилищные комплексы и поселки. Последнее предложение взволновало депутата Бийсултана Хамзаева (ЕР), не понявшего, почему не следует трогать «все эти старые "кантри-клабы" и "гринвуды"». Его коллегу Евгения Бессонова (КПРФ), в свою очередь, обеспокоило, «когда мы уйдем от иностранного владычества» и доколе в поездах будут «дублировать информацию на английском языке, когда в паровозе нет ни одного иностранца». Александр Шолохов в ответ призвал «не доходить до крайностей» и сетовал на сложности с пересчетом иностранцев в поездах.

Евгений Попов (ЕР) как депутат заметил, что смена одной вывески обойдется предпринимателям, «спасающим нашу экономику», в сумму до 2 млн руб., и призвал предусмотреть переходный период для поправок. Как телеведущий господин Попов счел, что законопроект запретит СМИ «рассказывать про песню "Sigma Boy" или же говорить "зрада" и "перемога"». Впрочем, госпожа Казакова пообещала ему и переходный период, и «не трогать, что хорошо работает». Законопроект принят в первом чтении, на поправки отводится две недели.

В 2023 году Госдума приняла внесенный правительством РФ закон, обязывающий соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками (их разрабатывает кабмин). Господин Шолохов сказал, что эти справочники должны появиться в 2025 году.

Директор сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards Андрей Байдужий говорит, что размещение иностранных слов в наружной рекламе возможно, если они зарегистрированы как товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания или написаны со сноской на русском языке. «Перевод, к примеру, sale и внизу подпись "распродажа"»,— поясняет господин Байдужий, говоря, что этот порядок описан в ст. 3 закона «О государственном языке РФ» и поправки его не меняют.

Александр Воронов

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