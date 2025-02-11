Главные новости за 11 февраля. Новороссийск

Открывать проран, соединяющий памятник природы регионального значения Суджукскую лагуну с Черным морем, будут вручную по мере необходимости. Об этом сообщили в краевом Минприроды.

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на поставку более 2,5 тыс. кустарников за 15,7 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

После ремонта комплекса трибун на стадионе «Строитель» власти Новороссийска планируют получить лицензию для проведения матчей краевого уровня.

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в Краснодарском крае планирует увеличить объем экспорта до 250 млн тонн к 2030 году.

Дебиторскую задолженность МУП «Городская управляющая компания» муниципального образования город Новороссийск (МУП «ГУК») с начальной стоимостью в 83,5 млн руб. выставили на закрытые торги.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко запретил в городе граффити. Дополнительное поручение было дано КРУ с просьбой следить за нанесением граффити. По словам главы города-героя, с уличными художниками должны проводить разъяснительную работу соответствующие службы.

Пресс-служба МУП «Водоканала» сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты выехали в Прилагунье и активно проводят аварийно-восстановительные работы по устранению утечки на сетях водоотведения возле Суджукской лагуны.

По итогам 2024 года учреждения Новороссийска заработали 565 млн рублей. Об этом сообщила начальник управления экономического развития Новороссийска Карина Анищенко на аппаратном совещании в администрации.

В Новороссийске рост преступности вырос на 7% из-за телефонных мошенников, полицейские зарегистрировали в январе 450 преступлений.