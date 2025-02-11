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Стадион «Строитель» планирует получить лицензию на матчи краевого уровня

После ремонта комплекса трибун на стадионе «Строитель» власти Новороссийска планируют получить лицензию для проведения матчей краевого уровня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проведение футбольных матчей краевого и регионального уровня на стадионе «Строитель» в Новороссийске снизит нагрузку на стадион «Центральный». Мэр города проверил качество выполненных работ по ремонту комплекса трибун и замене пластиковых сидений спортивного объекта в ходе объезда Приморского внутригородского района.

По его словам, для получения лицензии нужно произвести замену искусственного покрытия и оборудовать ограждение по периметру стадиона. В прошлом году в Новороссийске был отремонтирован стадион «Центральный».

Алена Воробьева

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