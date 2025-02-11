Водоканал: утечку канализации возле Суджукской лагуны начали устранять

Пресс-служба МУП «Водоканала» сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты выехали в Прилагунье и активно проводят аварийно-восстановительные работы по устранению утечки на сетях водоотведения возле Суджукской лагуны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Сербина Фото: Екатерина Сербина

Ранее местные экологи забили тревогу из-за нечистот из канализационного коллектора в Прилагунье.

«Нечистоты разливаются вторые сутки, администрация города и Водоканал ведут переговоры. И может, еще неделю будут вести. Завтра это все будет уже в Суджукской лагуне. Буду рада ошибиться»,— написала экоактивистка Екатерина Сербина в соцсетях.

«Ъ-Новороссийск» писал, что министерство природы Краснодарского края утвердило «паспорт памятника природы регионального значения «Суджукская лагуна». В документе зафиксировали четкий механизм открытия прорана, который соединяет водоем с морем.

Алена Воробьева