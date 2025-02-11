Долг городской управляющей компании Новороссийска на 83 млн рублей выставили на торги

Дебиторскую задолженность МУП «Городская управляющая компания» муниципального образования город Новороссийск (МУП «ГУК») с начальной стоимостью в 83,5 млн руб. выставили на закрытые торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении о проведении аукциона говорится, на продажу выставлены долги в отношении 3143 абонентов. Торги назначены на 28 марта. К аукциону допускаются лица соответствующие требованиям установленным п.18 ст.155 Жилищного кодекса РФ («Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «ГУК» зарегистрировано в 2014 году в Новороссийске. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Учредители компании — Арсен Киракосян, Управление городского хозяйства администрации Новороссийска.

Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие банкротом в феврале 2022 года. С заявлением в суд о признании МУП «ГУК» банкротом обратилось АО «Автономная теплоэнергетическая компания» в лице филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети». Требования МУП «Водоканал города Новороссийска» к банкроту составили в сумме 17,5 млн руб., а перед АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» — 17,8 млн руб.

В декабре 2024 года долги предприятия были выставлены на торги за 92,9 млн руб., однако торги были признаны несостоявшимися из отсутствия заявок на участие.

Тат Гаспарян