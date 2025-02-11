Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Долг городской управляющей компании Новороссийска на 83 млн рублей выставили на торги

Дебиторскую задолженность МУП «Городская управляющая компания» муниципального образования город Новороссийск (МУП «ГУК») с начальной стоимостью в 83,5 млн руб. выставили на закрытые торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении о проведении аукциона говорится, на продажу выставлены долги в отношении 3143 абонентов. Торги назначены на 28 марта. К аукциону допускаются лица соответствующие требованиям установленным п.18 ст.155 Жилищного кодекса РФ («Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «ГУК» зарегистрировано в 2014 году в Новороссийске. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Учредители компании — Арсен Киракосян, Управление городского хозяйства администрации Новороссийска.

Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие банкротом в феврале 2022 года. С заявлением в суд о признании МУП «ГУК» банкротом обратилось АО «Автономная теплоэнергетическая компания» в лице филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети». Требования МУП «Водоканал города Новороссийска» к банкроту составили в сумме 17,5 млн руб., а перед АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» — 17,8 млн руб.

В декабре 2024 года долги предприятия были выставлены на торги за 92,9 млн руб., однако торги были признаны несостоявшимися из отсутствия заявок на участие.

Тат Гаспарян

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...