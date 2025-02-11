Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Новороссийска закупит 2,5 тысяч кустарников за 15 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на поставку более 2,5 тыс. кустарников за 15,7 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 17 февраля. Срок исполнения контракта — 30 мая 2025 года. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год. Срок предоставления гарантии поставщика на товар составляет не менее 12 месяцев.

Объект закупки — фотиния вечнозеленая, высота саженца — 80-100 см. «Саженцы выращенные в контейнерах соответствие РФ ГОСТ Р 59370-2021 соответствие»,— говорится в объявлении.

Кроме того, мэрия Новороссийска объявила о закупке на посадку зеленых насаждений в Приморском районе на Анапском шоссе (от ул. Индустриальная до ул. Кутузовской) в рамках компенсационного озеленения. Начальная цена контракта составляет 10,7 млн руб. Заявки принимают до 19 февраля.

Тат Гаспарян

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...