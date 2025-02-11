Мэрия Новороссийска закупит 2,5 тысяч кустарников за 15 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на поставку более 2,5 тыс. кустарников за 15,7 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 17 февраля. Срок исполнения контракта — 30 мая 2025 года. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год. Срок предоставления гарантии поставщика на товар составляет не менее 12 месяцев.

Объект закупки — фотиния вечнозеленая, высота саженца — 80-100 см. «Саженцы выращенные в контейнерах соответствие РФ ГОСТ Р 59370-2021 соответствие»,— говорится в объявлении.

Кроме того, мэрия Новороссийска объявила о закупке на посадку зеленых насаждений в Приморском районе на Анапском шоссе (от ул. Индустриальная до ул. Кутузовской) в рамках компенсационного озеленения. Начальная цена контракта составляет 10,7 млн руб. Заявки принимают до 19 февраля.

Тат Гаспарян