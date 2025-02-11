Мэр Новороссийска запретил в городе граффити
Глава города-героя Андрей Кравченко выступил против граффити. Об этом он заявил на аппаратном совещании.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Дополнительное поручение было дано КРУ с просьбой следить за нанесением граффити в Новороссийске. По словам главы города-героя, с уличными художниками должны проводить разъяснительную работу соответствующие службы.
«Граффити у нас в городе не должно быть»,— веско сказал Андрей Кравченко.
Также он поручил главам районов взять на контроль этот вопрос и провести профилактические мероприятия.