Учреждения Новороссийска заработали за год 565 млн рублей
По итогам 2024 года учреждения Новороссийска заработали 565 млн рублей. Об этом сообщила начальник управления экономического развития Новороссийска Карина Анищенко на аппаратном совещании в администрации.
Заработанные 565 млн рублей за счет внебюджетной деятельности были направлены на оплату труда педагогов и тренеров, коммунальные платежи и развитие учреждений.
По ее словам, Новороссийский городской театр приобрел светодиодный прожектор, костюмы и реквизит для театральных представлений. Также кинотеатр «Нептун» смог оборудовать кинозал воздушными фильтрами и ксеноновыми лампами. Централизованная клубная система в селе Мысхако и МАУ «Морской культурный центр» обновили кресла в залах.
Для выполнения аварийно-спасательных работ в МБУ ПАСС «Служба спасения» приобрели 2 автомобиля. Учреждения образования обновили мебель и оргтехнику для работы.