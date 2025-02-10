Главные новости за 10 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 10 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила беспилотник над Краснодаром. Фрагменты сбитого дрона упали на крышу ЖК «Центральный» в районе Сенного рынка.

Позже губернатор Кубани уточнил, что всего над Краснодарским краем сбили семь БПЛА. В результате атаки дронов были повреждены два дома.

Владелец одного из магазинов, расположенных недалеко от места падения дрона в Краснодаре, рассказал подробности об атаке.

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за смертельное ДТП, потребовал с адвоката семьи погибшего Алексея Иванова и журналистов одного из федеральных телеканалов 20 млн руб.

Краснодарский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

В Кущевском районе Краснодарского края 10-летний школьник получил огнестрельное ранение лица после того, как получил двойку по математике.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 11 февраля повторно рассмотрит многолетний спор о сносе 87 гаражей кооператива на ул. Таманской в Краснодаре.

В 2024 году спрос на недвижимость в Красной Поляне снизился на 24,3% по сравнению с 2023 годом и на 32,9% относительно 2022 года.

Муж туристки, погибшей во время экскурсии на яхте в акватории Черного моря в Краснодарском крае, обратился в СК, заявив, что не согласен с ходом установления обстоятельств смерти жены.

В Краснодаре из-за очередного провала грунта на улице Московской изменили схему движения автомобильного транспорта.