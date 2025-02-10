На Кубани 10-летний школьник выстрелил в себя из-за двойки
В Кущевском районе Краснодарского края 10-летний школьник попытался свести счеты с жизнью после неудовлетворительной оценки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперслужбы региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, ученик 4-го класса получил двойку по математике, после чего написал завещание для матери и бабушки. После он попытался покончить собой.
Ребенка удалось спасти, сейчас школьник находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Там уточнили, что семья мальчика ранее не состояла на профилактическом учете.