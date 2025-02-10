Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани 10-летний школьник выстрелил в себя из-за двойки

В Кущевском районе Краснодарского края 10-летний школьник попытался свести счеты с жизнью после неудовлетворительной оценки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперслужбы региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, ученик 4-го класса получил двойку по математике, после чего написал завещание для матери и бабушки. После он попытался покончить собой.

Ребенка удалось спасти, сейчас школьник находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Там уточнили, что семья мальчика ранее не состояла на профилактическом учете.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...