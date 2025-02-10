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На Кубани осужденный экс-судья требует с адвоката семьи погибшего 20 млн рублей

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за смертельное ДТП, требует с адвоката семьи погибшего Алексея Иванова и журналистов одного из федеральных телеканалов 20 млн руб. Об этом пишет «“КП” — Кубань» со ссылкой на материалы гражданского дела.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, истец считает, что его чести, достоинству и деловой репутации был нанесен ущерб из-за сюжета программы «Дежурная часть» на ГТРК «Россия», в котором рассказывалось о расследовании уголовного дела. Через своего адвоката в суде Юрий Захарчевский требует опубликовать опровержение одного из аргументов, озвученных в телепередаче адвокатом семьи погибшего Данила Юханова.

Юрий Захарчевский требует с адвоката 20 млн руб. в качестве компенсации морального и репутационного вреда. От телеканала он хочет получить 1 млн руб. Заседание в Первомайском суде назначено на 14 февраля.

Ростовский областной суд признал бывшего судью виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также в оставлении пострадавшего в опасности (п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ). Его приговорили к шести годам колонии-поселения. От наказания в виде 60 тыс. руб. штрафа по статье об оставлении в опасности подсудимый освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Юрий Захарчевский, как только приговор вступил в законную силу, заключил контракт с Министерством обороны РФ и, по некоторым данным, отправился в зону специальной военной операции.

Алина Зорина

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