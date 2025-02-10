Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Краснодаре повторно рассмотрит дело о сносе гаражей крупного ГСК

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции во вторник повторно рассмотрит многолетний спор о сносе 87 гаражей кооператива на ул. Таманской. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет о гаражно-строительном кооперативе №1А и его гаражах на ул. Таманской напротив дома №180. В 2020 году администрация кубанской столицы приняла решение о демонтаже 87 гаражей как установленных здесь самовольно. Их владельцы обжаловали решение, представив на рассмотрение все имеющиеся у них документы о выделении в 1984 году городскими властями участка для этих целей.

Сначала суды отказывали им. Но в 2023 году кассационная инстанция выявила нарушения при рассмотрении дела и велела пересмотреть его. На втором круге Советский суд удовлетворил иск граждан и отменил решение мэрии — он посчитал, что власти города перед принятием решения о демонтаже гаражей не сделали все необходимые запросы о формировании и использовании земельного участка под ГСК и не собрали всю архивную информацию.

Однако, рассмотрев жалобу чиновников, Краснодарский краевой суд снова отказал владельцам гаражей, указав, что в администрации отсутствуют сведения о выполнении ГСК требований горисполкома об оформлении земельного участка, а также о правоустанавливающих документах на эти земли. В итоге краевая инстанция посчитала постановление мэрии о сносе гаражей законным и оставила его в силе. На этот раз решение не устроило граждан. Они считают, что власти Краснодара уклоняются от исполнения гаражной амнистии. Теперь Четвертому кассационному суду общей юрисдикции предстоит рассмотреть дело повторно.

Андрей Обнорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...