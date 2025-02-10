Суд в Краснодаре повторно рассмотрит дело о сносе гаражей крупного ГСК

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции во вторник повторно рассмотрит многолетний спор о сносе 87 гаражей кооператива на ул. Таманской. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет о гаражно-строительном кооперативе №1А и его гаражах на ул. Таманской напротив дома №180. В 2020 году администрация кубанской столицы приняла решение о демонтаже 87 гаражей как установленных здесь самовольно. Их владельцы обжаловали решение, представив на рассмотрение все имеющиеся у них документы о выделении в 1984 году городскими властями участка для этих целей.

Сначала суды отказывали им. Но в 2023 году кассационная инстанция выявила нарушения при рассмотрении дела и велела пересмотреть его. На втором круге Советский суд удовлетворил иск граждан и отменил решение мэрии — он посчитал, что власти города перед принятием решения о демонтаже гаражей не сделали все необходимые запросы о формировании и использовании земельного участка под ГСК и не собрали всю архивную информацию.

Однако, рассмотрев жалобу чиновников, Краснодарский краевой суд снова отказал владельцам гаражей, указав, что в администрации отсутствуют сведения о выполнении ГСК требований горисполкома об оформлении земельного участка, а также о правоустанавливающих документах на эти земли. В итоге краевая инстанция посчитала постановление мэрии о сносе гаражей законным и оставила его в силе. На этот раз решение не устроило граждан. Они считают, что власти Краснодара уклоняются от исполнения гаражной амнистии. Теперь Четвертому кассационному суду общей юрисдикции предстоит рассмотреть дело повторно.

Андрей Обнорский