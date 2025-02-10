В СКР запросили доклад по делу о смерти туристки во время прогулки в Черном море

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России Павлу Выменцу в кратчайшие сроки завершить уголовное дело о смерти туристки во время экскурсии на яхте в акватории Черного моря в Краснодарском крае. Как сообщает инфоцентр СКР, в ведомство обратился супруг погибшей, заявивший, что не согласен с ходом установления обстоятельств смерти жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В июле 2024 года во время экскурсионной прогулки капитан спортивной парусной яхты не справился с управлением. Из-за этого судно опрокинулось и находившиеся на борту люди упали в воду. Как утверждает заявитель, капитан не организовал эвакуацию людей из воды и не оказал пассажирам помощь, из-за чего его супруга утонула.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России по данному факту расследуют уголовное дело. Глава СКР поручил руководителю ЗМСУТ СКР доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также принять меры к завершению его расследования, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина