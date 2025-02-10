В Краснодаре на улице Московской изменили схему движения из-за провала грунта

Схему дорожного движения автомобилей изменили в Краснодаре на улице Московской из-за провала грунта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Из-за проводящихся работ по восстановлению провала грунта перекрыт участок улицы Московской от здания №66 до №80. Специалисты организовали реверсивное движение по нечетной стороне улицы.

Как отметили в дептрансе, сейчас трамвайное движение не перекрыто. Его приостановят после начала работ по восстановлению провала вблизи путей. Начнет работать временный автобусный маршрут №0. Согласно информации «Краснодар Водоканал», последствия провала планируют устранить к утру.

Ранее на ул. Московской, 66 произошел обвал грунта над старым железобетонным коллектором. Диаметр образовавшегося провала составил около 4 м, глубина залегания коммуникаций — более 6 м.

Алина Зорина