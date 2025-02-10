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Спрос на недвижимость в Красной Поляне сократился на 24%

За 460 млн рублей продается самый дорогой дом в Красной Поляне

В 2024 году покупательский спрос на недвижимость в Красной Поляне снизился на 24,3% по сравнению с 2023 годом и на 32,9% относительно 2022 года. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «Оникс-Недвижимость».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации экспертов, в декабре 2024 года интерес к квартирам и апартаментам уменьшился на 11,5% по сравнению с ноябрем. Относительно декабря 2023 года падение составило 15,2%, а в сравнении с декабрем 2022 года — 25,7%.

На вторичном рынке в январе 2025 года представлен 501 объект недвижимости. За два года количество предложений сократилось на 159 лотов. При этом число частных домов в продаже увеличилось с 952 до 1023 объектов.

Самый дорогой дом в Красной Поляне оценивается в 460 млн руб. Объект представляет собой трехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м с участком 15 соток. В сегменте многоквартирных домов максимальная стоимость объекта составляет 74 млн руб. за лот площадью 144 кв. м.

Анна Гречко

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