Владелец магазина в Краснодаре рассказал о последствиях атаки БПЛА

В ночь на 10 февраля в Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили витрину магазина на ул. Буденного. Об этом сообщает портал «93.ru» со ссылкой на владельца пострадавшей торговой точки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Предприниматель рассказал, что услышал взрыв около 2:10, находясь в районе ФМР. После происшествия он обнаружил на записях камер видеонаблюдения, что возле его магазина дежурили автомобили экстренных служб, а витрина торговой точки была разрушена.

Однако, по словам бизнесмена, охранная компания не отреагировала на сигнал тревоги должным образом, даже после его согласия на платный выезд. При этом владелец магазина отметил оперативную работу городской администрации, полиции и пожарных. Также он поблагодарил соседей за помощь в ликвидации последствий происшествия.

Около 02:00 по мск в центре Краснодара над ЖК в районе Сенного рынка сбили беспилотник. Глава города сообщал, что обломки дрона повредили технические помещения на 19-м этаже дома. Работу ПВО слышали жители краевой столицы и пригорода.

ВСУ пытались атаковать и другие поселения Кубани. Всего над регионом за ночь сбили семь беспилотников.

Анна Гречко