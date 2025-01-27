Дональд Трамп притягивает медь

Стоимость цветных металлов снижалась всю прошлую неделю. На котировки давили планы Дональда Трампа по ограничению импорта металлургической продукции в США и колебания правительства Индонезии относительно сокращения квот на производство никеля. Но аналитики считают, что негативные тренды на рынке не будут долгосрочными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красноярский алюминиевый завод

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Красноярский алюминиевый завод

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Котировки меди, никеля, цинка и алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) снизились по итогам прошедшей недели. Так, стоимость алюминия сократилась на 3,27% за неделю, до $2,2 тыс. за тонну, меди — на 1,58%, до $9,01 тыс., цинка — на 3,46%, до $2,79 тыс., никеля — на 2,39%, до $2,79 тыс.

Цены снижались на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных пошлин на всю продукцию из Китая с 1 февраля, а также пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады.

Падению цен на никель не помешали и заявления властей Индонезии, на которую приходится почти 50% мирового производства, о намерении сократить квоты на добычу никелевой руды. Уже 27 января власти страны объявили, что все же не будут ограничивать квоты. При текущих ценах на никель, по оценкам аналитика «БКС Мир инвестиций» Ахмеда Алиева, убыточными могут стать до 40% мировых производителей. Давление на стоимость никеля оказывает и снижение спроса со стороны производителей электромобилей, добавляет управлявший директор НКР Дмитрий Орехов.

Владимир Потанин, глава «Норникеля», декабрь 2024 года, в интервью РБК: «Если взять последние два года, то, во-первых, цены на нашу продукцию существенно снизились».

«Норникель» 27 января сообщил о снижении производства никеля в 2024 году на 2% год к году, до 205 тыс. тонн. Это единственный металл в корзине компании, производство которого снизилось в годовом выражении. Производство меди выросло на 2% год к году, до 433 тыс. тонн, палладия — на 3%, до 2,762 млн унций, платины — на 0,5%, до 667 тыс. унций. Благодаря рудной базе с низкими издержками «Норникель» на фоне прочих компаний чувствует себя неплохо с рентабельностью EBITDA выше 40%, отмечает Ахмед Алиев.

На 2025 год «Норникель» прогнозирует значительное снижение производства от текущих уровней только по меди — до 353–373 тыс. тонн. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что цена меди ниже $10 тыс. за тонну делает убыточными почти все новые проекты. А для российских производителей ситуация складывается особенно тревожная. «Китай медь ввозит, так что большая часть российского экспорта была ориентирована на АТР. Как ситуация изменится сейчас, будет зависеть от поворота во взаимоотношениях США и КНР»,— говорит собеседник “Ъ” в крупном производителе цветных металлов.

Впрочем, снижение цен на основные промышленные цветные металлы не будет критическим и долгим, считают эксперты.

Принятые решения по снижению ставок в США и ЕС, меры по стимулированию китайской экономики, а также ускоренная индустриализация индийской экономики поддержат цены, уверен Дмитрий Орехов. Борис Красноженов также ожидает роста цен на промышленные металлы в 2025 году. Промышленное производство в Китае, который потребляет более 50% таких металлов, растет более 5% год к году, а проекты в рамках инициативы углеродной нейтральности должны увеличить потребление меди на более чем 50% до 2040 года, поясняет аналитик.

Кроме того, считает господин Красноженов, введение универсальной пошлины на весь импорт из Китая выглядит маловероятным. По его мнению, ограничения могут быть направлены на металлоемкую продукцию, экспортируемую Китаем: энергетическое оборудование, потребительские товары, аккумуляторные батареи. «Вероятнее, что США будет точечно и постепенно вводить тарифы на определенные группы товаров»,— ожидает эксперт. Американские металлургические компании — производители с высокими издержками, и ограничения на импорт лишь отчасти могут подстегнуть развитие внутреннего производства, добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

Полина Трифонова