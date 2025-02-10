Главные новости за 10 февраля. Сочи

Власти Сочи ожидают увеличения поступлений от платных парковок в 2025 году до 85,3 млн руб., что на 50% превышает показатели 2024 года. Объем платежей за парковку в прошлом году составил 55,6 млн руб. при 273,7 тыс. транзакций, а на 2025 год запланировано 425,8 тыс. транзакций.

Сочинские полицейские проверяют сообщения о драке в баре на горнолыжном курорте.

Специалисты Россельхознадзора проверили более 545 тыс. срезов цветов из Турецкой Республики и Армении. Цветы поступили через морской порт Туапсе и воздушный пункт пропуска Сочи.

На олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи состоялось торжественное открытие падел-центра.

Аналитики зафиксировали снижение спроса на недвижимость в Красной Поляне по итогам 2024 года на 24,3% относительно 2023 года. В сравнении с 2022 годом падение составило 32,9%.

Рейс из Ижевска в Сочи, который должен был прибыть на курорт в 1:40, задержали на 10,5 часов из-за погодных условий.

Администрация Сириуса объявила о старте конкурса на гранты для научных исследований и образовательных проектов, финансирование которого составит 1,14 млрд руб., что на 300 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом.

Исследователи Научно-технологического университета «Сириус» изучают вирус Y, который угрожает урожаю картофеля. Ученые планируют создать устойчивые сорта, которые могли бы противостоять вирусу.

С 2019 года объем строительства инвест-отелей в Сочи увеличился почти в 40 раз: если тогда на них приходилось 8 тыс. кв. м из 1 млн кв. м нового жилья, то за три квартала 2024 года этот показатель вырос до 314 тыс. кв. м из 841 тыс. кв. м.