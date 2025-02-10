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Спрос на недвижимость в Красной Поляне по итогам 2024 года снизился на четверть

Аналитики агентства «Оникс-Недвижимость» зафиксировали снижение спроса на недвижимость в Красной Поляне по итогам 2024 года на 24,3% относительно 2023 года. В сравнении с 2022 годом падение составило 32,9%. В декабре 2024 года интерес к покупке квартир и апартаментов снизился на 11,5% относительно ноября и на 15,2% по сравнению с декабрем 2023 года. В годовом выражении спрос оказался на 25,7% ниже уровня декабря 2022 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На вторичном рынке Красной Поляны в январе 2025 года представлен 501 объект, что на 24,1% меньше, чем в январе 2023 года, когда предлагалось 660 лотов. В то же время объем предложения частных домов увеличился с 952 более чем до 1 тыс. объектов.

Самый дорогой частный дом в Красной Поляне выставлен на продажу за 460 млн руб. За эти деньги можно приобрести трехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м и участок 15 соток. В сегменте многоквартирных домов наиболее дорогостоящий объект оценен в 74 млн руб. — это многокомнатная квартира площадью 144 кв. м.

Вячеслав Рыжков

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