Ученые «Сириуса» изучают самый распространенный вирус картофеля

Исследователи Научно-технологического университета «Сириус» изучают вирус Y, который угрожает урожаю картофеля. Ученые планируют создать устойчивые сорты, которые могли бы противостоять вирусу, сообщает пресс-служба федеральной территории «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Молодые ученые под руководством заведующего лабораторией стрессоустойчивости растений ВНИИСБ Василия Таранова изучают один из самых распространенных вирусов картофеля, который приводит к значительным потерям урожая. Поскольку картофель размножается клубнями, вирус со временем накапливается в посадочном материале, что угрожает не только самому корнеплоду, но и другим растениям семейства пасленовых, таким как табак, перец и томаты. Исследование поможет разработать меры защиты от этого вируса и предотвратить распространение инфекции, уточнили в пресс-службе.

Магистрантка Научного центра генетики и наук о жизни Анастасия Димитриева изучает вирус Y, который способен уничтожить до 80% урожая. Госпожа Димитриева сосредоточилась на древнем штамме O, который за время своего существования накопил множество мутаций. Опасность этого штамма в том, что он не дает явных внешних проявлений заболевания, что затрудняет борьбу с ним. Ученые изучают взаимодействие вируса с растением и ищут мишени для генетического редактирования, чтобы создать картофель с долговременным иммунитетом.

Ранее в России не проводили детальные исследования вируса Y, из-за чего в мировой базе данных не хватало образцов для анализа. Чтобы восполнить этот пробел, исследователи отобрали образцы картофеля в Приморье, на Дальнем Востоке и в центральной части страны. Анастасия Дмитриева привезла клубни из Республики Коми, Архангельской и Мурманской области, чтобы провести их оценку на наличие вируса Y.

Выращивание основного материала проходит во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственных биотехнологий в Москве. В «Сириусе» часть образцов выращивают в лабораторных климатических камерах.

Мария Удовик