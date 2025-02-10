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Из-за тумана рейс из Ижевска в Сочи задержали на 10,5 часов

Рейс из Ижевска в Сочи, который должен был прибыть на курорт в 1:40, задержали на 10,5 часов из-за погодных условий, сообщает генеральный директор ижевского аэропорта Александра Синельников в своем Telegram-канале. Самолет прибыл в сочинскую воздушную гавань в 12:12, по данным онлайн-табло аэропорта курорта.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ночь на понедельник туман в Удмуртии повлиял на работу столичного аэропорта республики, вынудив перенаправить рейс из Москвы в Ижевск на запасной аэродром в Перми. Утром, когда погода улучшилась, самолет продолжил маршрут и прибыл в Ижевск. С аналогичной проблемой столкнулся и рейс из Ижевска в Сочи.

О неблагоприятных погодных условиях предупреждало ГУ МЧС России по Удмуртии. В ведомстве сообщили, что в регионе ожидается туман с видимостью до 500 м.

Мария Удовик

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