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Россельхознадзор проверил 545 тысяч цветов, поступивших через Сочи и Туапсе

Специалисты Россельхознадзора проверили более 545 тыс. срезов цветов из Турецкой Республики и Армении. Цветы поступили через морской порт Туапсе и воздушный пункт пропуска Сочи, передает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«С начала года по настоящее время сотрудниками Южного межрегионального Управления Россельхознадзора проконтролировано 545,35 тыс. штук срезов цветов, поступивших из Турецкой Республики и Армении»,— рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре напомнили предпринимателям, что при закупках и поставках в РФ подкарантинной продукции необходимо обращать внимание на ее фитосанитарное состояние. О выявленных нарушениях в партиях цветов не сообщалось.

«Ъ-Сочи» писал, что на границе Сочи с Абхазией остановили грузовик с 7 тоннами зараженных томатов. В партии обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Вячеслав Рыжков

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