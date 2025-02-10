Россельхознадзор проверил 545 тысяч цветов, поступивших через Сочи и Туапсе

Специалисты Россельхознадзора проверили более 545 тыс. срезов цветов из Турецкой Республики и Армении. Цветы поступили через морской порт Туапсе и воздушный пункт пропуска Сочи, передает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«С начала года по настоящее время сотрудниками Южного межрегионального Управления Россельхознадзора проконтролировано 545,35 тыс. штук срезов цветов, поступивших из Турецкой Республики и Армении»,— рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре напомнили предпринимателям, что при закупках и поставках в РФ подкарантинной продукции необходимо обращать внимание на ее фитосанитарное состояние. О выявленных нарушениях в партиях цветов не сообщалось.

«Ъ-Сочи» писал, что на границе Сочи с Абхазией остановили грузовик с 7 тоннами зараженных томатов. В партии обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Вячеслав Рыжков