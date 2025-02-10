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Падел-центр открыли на стадионе «Фишт» в Сочи

На олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи состоялось торжественное открытие падел-центра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии рассказали, что падел — популярный среди молодежи вид спорта, который объединяет элементы большого тенниса и сквоша. Игра проводится парами, участники должны отбивать мяч на половину поля соперника, используя в том числе и стены, от которых снаряд отскакивает обратно в поле. В новом центре оборудовано четыре корта.

Открытие центра сопровождалось панельной дискуссией о развитии современных спортивных направлений с участием почетных гостей и студентов Российского международного олимпийского университета. В музее стадиона «Фишт» представлена новая экспозиция, посвященная церемониям открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Экспонаты, собранные сотрудниками стадиона, доступны для посетителей экскурсионных программ.

Вячеслав Рыжков

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