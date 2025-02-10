Сириус выделит 1,1 млрд рублей на поддержку научных проектов

Администрация Сириуса объявила о старте конкурса на гранты для научных исследований и образовательных проектов, финансирование которого составит 1,14 млрд руб., что на 300 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гранты для проведения научных исследований и образовательной деятельности будут предоставлять научным командам, работающим в ключевых направлениях Стратегии научно-технологического развития России. Участников конкурса разделят на две группы: первая будет реализовывать проекты под руководством опытных ученых с грантами до 50 млн руб. в год, вторая — молодых исследователей до 39 лет с финансированием до 30 млн руб. ежегодно.

Программа грантов рассчитана на три года. Также есть возможность продления на два года при успешной реализации проектов.

Для участия в конкурсе команды должны представить исследования в областях, соответствующих приоритетам федеральной территории: наукам о жизни, информационным технологиям, когнитивным и междисциплинарным исследованиям, экологии и климату. Ожидается, что участники предложат инновации в генной терапии, персонализированной медицине и решении проблем, связанных с разливом нефтепродуктов. Также особое внимание уделят проектам в сфере искусственного интеллекта и междисциплинарным исследованиям, направленным на социализацию людей с различными психофизиологическими возможностями.

В конкурсе могут участвовать как российские, так и зарубежные ученые. Перед подачей заявки необходимо получить письмо поддержки от Научно-технологического университета «Сириус», подав краткое описание научного проекта. Прием заявок начнется 3 марта. Победителям предоставят финансирование и необходимую инфраструктуру для реализации проектов.

Мария Удовик