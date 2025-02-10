Полиция Сочи проверяет информацию о драке на горнолыжном курорте

Сочинские полицейские проверяют сообщения о драке в баре на горнолыжном курорте. Материал по факту публикации в соцсетях зарегистрирован в УВД города, пишет телеканал «Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из публикаций в СМИ и соцсетях, драка произошла вечером в субботу, 8 февраля, в одном из баров в горах Сочи. Один из посетителей якобы стоял на столе и поливал шампанским других гостей, его пытались успокоить, однако нарушитель ответил нецензурной бранью, началась потасовка.

В полиции отметили, что обращений по факту драки не получали. В СМИ и соцсетях продолжают появляться публикации от имени пострадавших в физическом конфликте.

«Также необходимо отметить, что с заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало соответствующих уведомлений из медучреждений», – отметили в УВД Сочи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, личности участников. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков