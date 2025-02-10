В 2025 году в Сочи ожидают увеличение поступлений от платных парковок в 1,5 раза

Власти Сочи ожидают увеличения поступлений от платных парковок в 2025 году до 85,3 млн руб., что на 50% превышает показатели 2024 года. Как пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу городской администрации, объем платежей за парковку в прошлом году составил 55,6 млн руб. при 273,7 тыс. транзакций, а на 2025 год запланировано 425,8 тыс. транзакций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Стоимость месячного авансового платежа за одно парковочное место составляет 7,1 тыс. руб., годового — 60,4 тыс. руб. В январе 2025 года сборы от парковок достигли 10,1 млн руб.

На февраль 2025 года в Сочи насчитывается более 3,8 тыс. парковочных мест на 68 улицах. Из них 425 предназначены для людей с ограниченными возможностями, 215 остаются бесплатными. Наибольшее количество мест сосредоточено в Центральном районе — свыше 1,8 тыс., в Адлерском — 988, в Лазаревском — 874, в Хостинском — 369. В течение года количество платных мест увеличится до 4 тыс. за счет ввода еще 200.

Администрация отмечает, что платные парковки повысили оборачиваемость мест в два раза и сократили среднее время стоянки автомобилей. Все поступления направляются в городской дорожный фонд, за счет которого планируется установка светофоров, создание островков безопасности и разделение транспортных потоков с использованием делиниаторов. Часть мероприятий будет реализована к началу летнего сезона в Центральном и Адлерском районах.

Вячеслав Рыжков