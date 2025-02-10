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Коммерсантъ FM
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Минюст предложил добавить реквизиты специального счета в реестр иноагентов

Минюст опубликовал проект постановления, который регламентирует ведение реестра иностранных агентов. Министерство предложило дополнить информацию об иноагентах реквизитами специальных счетов в отдельном подпункте. Причем эти данные не будут считаться разглашением банковской тайны.

О наличии статуса иноагента людям, которые находятся в реестре, нужно будет сообщать всем, кто будет выплачивать им деньги. К числу таких относятся лица, передающие им средства от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду. Также о статусе иноагента должны будут знать те, кто платит им вознаграждения, доходы по вкладам и дивиденды.

Для того, чтобы получить эти средства, иноагентам предстоит использовать специальный рублевый счет. Его нужно открыть в уполномоченном банке. Особенности внесения на него платежей и списания средств будет регулировать совет директоров ЦБ.

Идею о создании спецсчетов для иноагентов разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она входит в общий пакет законопроектов подобной направленности. Поправки с предложением создать счета Госдума приняла в середине декабря.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «За сбежавшими пошлют уголовные дела».

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