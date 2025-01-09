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Коммерсантъ FM
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Пискарев: в Госдуме разработали законопроекты о противодействии иноагентам

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала пакет законопроектов, направленных «на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил», сообщил председатель комиссии Виталий Пискарев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета. В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил»,— приводит слова господина Пискарева Telegram-канал комиссии. Очередное заседание комиссии Госдумы планируется провести в январе текущего года.

Василий Пискарев отметил, что анализ западных экспертных оценок показывает стремление к «системной конфронтации с Россией». По словам депутата, несмотря на военные успехи России в спецоперации и невозможность военного поражения, Запад делает ставку на экономическую изоляцию страны, усиление информационной пропаганды и работу с оппозицией.

В середине декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому граждане, включенные в реестр иностранных агентов, обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости или ее аренды, а также прибыли от процентов по вкладам.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «За сбежавшими пошлют уголовные дела».

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