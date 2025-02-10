Театры привлекают легкими историями

В 2024 году на спектакли в столичных театрах пришли около 4,7 млн человек. Это на 100 тыс. больше, чем в 2023-м. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, здания многих театров обновили, а число премьер увеличилось. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Рекорд посещаемости столичных театров побит впервые за последние пять лет. Отчасти это связано с тем, что в 2024 году было дано примерно на 900 представлений больше чем годом ранее. Согласно подсчетам мэрии, больше всего зрителей привлекли музыкальные постановки и спектакли. Среди лидеров Московский театр оперетты, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театр сатиры и Театр эстрады. Спрос вырос после прекращения гастролей иностранных артистов, говорит генеральный продюсер Ильдар Бакеев.

По его словам, важную роль также играет месторасположение театров: «Сказывается отсутствие на рынке западных гастролеров, а то количество музыки, которое поставляется российскими исполнителями, видимо, недостаточно. Театр сатиры всегда был одним из самых посещаемых, у него достаточно широкий репертуар. И у Театра оперетты есть своя аудитория, он был когда-то филиалом Большого театра — интерьер, дизайн, стиль. В Театр эстрады долго шел ремонт, он открылся в 2025 году, то есть это просто в принципе физический, экстенсивный прирост количества стульев».

По данным «Яндекс.Афиши», только до конца февраля запланировано около 40 мюзиклов и музыкальных спектаклей, более чем на 15-ти площадках. Вместе с тем аналитики отмечают нехватку детских постановок и рост цен. В ведущие театры сейчас сложно попасть меньше, чем за 3 тыс. руб. В некоторых средняя цена билета составляет 10 тыс. руб. Количество постановок растет, но их качество страдает, рассказал генеральный продюсер фестиваля «Первый план» Игорь Хомский. Сказывается нехватка режиссеров, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Когда вы резко увеличиваете количество предложения, среднее качество падает, к сожалению. Не так много новых имен, режиссеров, идей.

В последнее время происходит довольно много изменений внутри больших крупных театров: меняются директора, художественные руководители. На мой взгляд, в Москве с точки зрения и посещаемости, и качества того, что там происходит, лидирующие театры — это Театр им. Пушкина, Театр наций, Московский художественный театр, театр Вахтангова тоже, конечно».

Но интерес к театру может уже скоро снизиться из-за ужесточения правил посещения, не исключает ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «Действительно люди стали чаще ходить в театр и, на мой взгляд, это связано с тем, что в сложных обстоятельствах возможность социальной терапии в театре оказывается очень востребованной. Другое дело, что у этой тенденции может возникнуть серьезный барьер, когда с 15 марта 2025 года посещение, например, московских театров будет только по паспортам. Что касается спекулянтов, то победить их все равно не получится. Что касается террористов, то во всех известных нам случаях, когда экстремистские акции устраивались в закрытых помещениях, обычно это было связано с налетом извне».

Сейчас среди столичной публики пользуются успехом легкие истории, рассказали “Ъ FM” представители индустрии. Среди одних из самых популярных представлений остаются «Слуга двух господ» Карло Гольдони, «Мистер Икс» Имре Кальмана, а также мелодрамы Оскара Уайльда.

Впрочем, продолжает собирать аншлаги спектакль «Война и мир», который идет в театре Вахтангова 5 часов. Успехом пользуются также постановки шекспировской трагедии «Гамлет», которую представили сразу четыре театра Москвы.

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Ольга Крупеник