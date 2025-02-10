Глава Ростовской области сообщил о сбитых беспилотниках

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

В ночь на 10 февраля беспилотники также атаковали Краснодарский край и Брянскую область. В Краснодаре обломки сбитого дрона повредили жилой комплекс «Центральный». Также в результате падения обломков беспилотника был поврежден частный дом в поселке Афипском Северского района. В Брянской области были сбиты три дрона. В обоих регионах пострадавших не было.

Накануне, ночью 9 февраля, над Ростовской областью сбили три беспилотника. Всего над российскими регионами уничтожили 35 украинских дронов.