Главные новости за неделю 3–9 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани число покупок мебели и товаров для дома в 2024 году выросло на 4% год к году.

В Адыгее реализуют 11 договоров КРТ на 1,5 млн квадратных метров жилой площади.

Пять частных домов пострадали на Кубани в результате ночной атаки БПЛА.

Прокуратура Сочи направила в Лазаревский районный суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды.

В течение семи лет в туристической отрасли Краснодарского края появится более 60 тыс. новых рабочих мест.

Ранее занимавший пост министра промышленности и энергетики Кубани Виталий Брижань стал министром энергетики и ЖКХ Самарской области. До назначения чиновник также руководил АО «Краснодаргоргаз».

Пресс-секретарь Заксобрания Кубани Диана Купридо ушла в отставку после проверки декларации о доходах чиновницы, в которой нашли несоответствие на 13,7 млн руб.

За помощью к медикам обратились 280 волонтеров, ликвидирующих ЧС в Анапе.

Адвокат Ярослав Краснощеков отверг сообщения об экстрадиции в Россию экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Работы по восстановлению кинотеатра «Аврора» в Краснодаре, стартовавшие в 2019 году, планируют завершить только в 2028 году.