Реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре завершат к 2028 году

Работы по восстановлению кинотеатра «Аврора» в Краснодаре, стартовавшие в 2019 году, планируют завершить в 2028 году. Реконструкцией занимается компания «Инвестстрой» Сергея Галицкого, но из-за санкций сроки сдачи объекта пришлось перенести. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Острицова Фото: Алла Острицова

На территории кинотеатра уже ведутся противоаварийные работы, а также завершается усиление фундамента с помощью буроинъекционных свай. Памятник «Аврора» переместили, а прилегающие участки благоустраивают. Среди прочего, специалисты вырубают аварийные деревья, чтобы на их месте высадить в 2,5 раза больше растительности.

В мэрии краевой столицы отметили, что работы по очистке поврежденных участков отделки, облицовки и усилению конструкций почти завершены. Общая готовность проекта оценивается в 90%.

Нурий Бзасежев