Самарское министерство энергетики возглавил кубанский чиновник

Министром энергетики и ЖКХ Самарской области назначили Виталия Брижаня, ранее занимавшего пост министра промышленности и энергетики Кубани. Об этом сообщает профильное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Новому руководителю министерства 50 лет. Виталий Брижань получил юридическое и экономическое образование в Кубанском государственном университете. До назначения чиновник также руководил АО «Краснодаргоргаз».

Ранее обязанности главы самарского министерства энергетики и ЖКХ поочередно исполняли Михаил Белоусов и Эдуард Гафиятуллин. Господин Белоусов впоследствии получил должность заместителя председателя регионального правительства, курирующего вопросы энергетики, ЖКХ, экологии, а также лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты и рыболовства.

Анна Гречко