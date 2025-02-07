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Самарское министерство энергетики возглавил кубанский чиновник

Министром энергетики и ЖКХ Самарской области назначили Виталия Брижаня, ранее занимавшего пост министра промышленности и энергетики Кубани. Об этом сообщает профильное ведомство.

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Новому руководителю министерства 50 лет. Виталий Брижань получил юридическое и экономическое образование в Кубанском государственном университете. До назначения чиновник также руководил АО «Краснодаргоргаз».

Ранее обязанности главы самарского министерства энергетики и ЖКХ поочередно исполняли Михаил Белоусов и Эдуард Гафиятуллин. Господин Белоусов впоследствии получил должность заместителя председателя регионального правительства, курирующего вопросы энергетики, ЖКХ, экологии, а также лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты и рыболовства.

Анна Гречко

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