Самарское министерство энергетики возглавил кубанский чиновник
Министром энергетики и ЖКХ Самарской области назначили Виталия Брижаня, ранее занимавшего пост министра промышленности и энергетики Кубани. Об этом сообщает профильное ведомство.
Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
Новому руководителю министерства 50 лет. Виталий Брижань получил юридическое и экономическое образование в Кубанском государственном университете. До назначения чиновник также руководил АО «Краснодаргоргаз».
Ранее обязанности главы самарского министерства энергетики и ЖКХ поочередно исполняли Михаил Белоусов и Эдуард Гафиятуллин. Господин Белоусов впоследствии получил должность заместителя председателя регионального правительства, курирующего вопросы энергетики, ЖКХ, экологии, а также лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты и рыболовства.