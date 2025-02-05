Адвокат опроверг экстрадицию «золотой судьи» Елены Хахалевой в Россию

Адвокат экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Ярослав Краснощеков сообщил, что ее не экстрадировали в Россию из Баку. Защита утверждает, что по делу нет ущерба, передает «"КП" — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Адвокат Елены Хахалевой заявил также, что не получал уведомлений от Следственного комитета и не видел свою подзащитную. Ярослав Краснощеков отметил, что его оповестят о ее прибытии.

Господин Краснощеков также опроверг информацию о готовности Елены Хахалевой компенсировать предполагаемый ущерб по уголовному делу. 4 февраля сообщалось, что судья якобы согласна покрыть расходы, но ее защитник утверждает, что это не соответствует действительности.

Защита подчеркивает, что запрос в судебный департамент был направлен для выяснения наличия пострадавших. Адвокат получил ответ год назад, согласно которому переплат не было и ущерба нет. Елену Хахалеву обвиняют в подлоге и мошенничестве: она якобы обманывала работодателя, фиксируя рабочие дни, когда на самом деле отсутствовала. По данным следствия, сумма ущерба превысила 1 млн руб.

В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заочно отправил Елену Хахалеву под арест. При задержании на территории России или в случае выдачи из-за границы она будет отправлена в СИЗО на два месяца.

Следствие утверждает, что с 2016 по 2019 год Елена Хахалева отсутствовала на работе без уважительных причин 128 дней. Все эти дни были отмечены в табеле как рабочие, и за них ей начислялась зарплата. Елена Хахалева объясняла свои отлучки тем, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для решения проблем после публикации скандальных материалов о ней и других краснодарских судьях.

Елена Хахалева получила скандальную известность в 2017 году из-за утекших в сеть кадров с «золотой» свадьбы ее дочери Софии. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. По данным СМИ, свадьбу оценили в $2 млн.

Тат Гаспарян