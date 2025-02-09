Знания пользуются спросом

В России вырос спрос на занятия с репетиторами. Почти две трети российских первокурсников поступили в ВУЗ при помощи частных уроков. Один час занятия стоил для абитуриентов около 1,5 тыс. руб., подсчитали исследователи из РАНХиГС. По данным платформы «Авито Услуги», в январе больше всего поднялся спрос на учителей информатики, истории и обществознания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

С чем связан тренд? И как будут меняться цены? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с преподавателем обществознания Иваном Крайлюком: «Экзамены в этом году сдают даже раньше, чем в прошлом. Например, экзамен по истории уже 23 мая, а сдавался 8-10 июня. Это тоже подстегивает спрос на репетиторские услуги. Существует дефицит квалифицированных преподавателей, особенно это касается гуманитарных предметов, таких как обществознание и история. Спрос вырос на 83% и 47% соответственно.

Стоимость часа занятий, мне кажется, в преддверии экзаменов может вырасти еще на 10-20%, в зависимости от предмета. Повышение цен у меня было два раза: в сентябре и в январе. Это было связано с падением курса рубля относительно доллара. Для тех ребят, которые приходят ко мне заниматься в марте, конечно, стоимость урока выше».

За последние восемь лет количество детей, которые обучаются дистанционно, возросло в десять раз, пишут исследователи из Московского городского педагогического университета. Эта тенденция наблюдается и на рынке услуг репетиторов, отметила учитель истории Александра Харламова: «Тренд на онлайн-занятия, конечно, связан с тем, что многие хотят экономить, находят репетиторов из регионов. Стоит обратить внимание также на услуги онлайн-школ. Они дешевле или выгоднее, но качество образовательных услуг может быть сомнительным. Очень много будет зависеть от самой онлайн-школы, потому что там рассчитывают на поток. Частный преподаватель не может позволить себе брать потоковую подготовку к ЕГЭ».

В 2024 году примерно у 1% онлайн-школ ежемесячная выручка превысила 30 млн руб. Это данные аналитиков интернет-платформы для образовательных проектов Getcourse. При этом бизнес сталкивается с трудностями, в частности, с подбором персонала, говорит руководитель сети языковых школ Аllada School Дмитрий Орлов: «Все находятся в ситуации очень высокой конкуренции. Есть и проблема с кадрами, трудно найти качественных педагогов, администраторов, менеджеров и так далее.

Лучше начинать с нуля, сделать запуск школы самостоятельно, посмотреть на рынок, сформировать какое-то собственное видение и уникальное торговое предложение, а после этого уже начинать вкладывать деньги, желательно деньги инвесторов, а не свои. Разумеется, пользуются популярностью русский, математика, иностранные языки. Все зависит от того, на чем будущий предприниматель хочет специализироваться. Если он хочет специализироваться на поступлении в какой-нибудь исторический институт, то можно зайти в очень хорошую узкую нишу, где у него будет мало конкурентов».

В марте в правительстве должны представить стратегию развития образования до 2036 года. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, документ предполагает внедрение бесплатных уроков для подготовки к ЕГЭ, они должны заменить школьникам занятия с репетиторами.

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Никита Путятин