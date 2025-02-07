Главные новости за 7 февраля. Сочи

Компания РЖД открыла продажу билетов на поезда к черноморскому побережью на майские праздники. Места в наиболее удобных составах из Москвы в Анапу и Сочи на даты с 1 по 4 мая раскуплены, включая самые дорогие — в вагонах СВ.

Горнолыжные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Сочи, входящие в ГК «Мантера», запустили единый ски-пасс.

Туристический интерес к российским горнолыжным курортам в зимний сезон вырос на 5–10% год к году. Однако прирост оказался скромнее прошлогоднего, что объясняется малоснежной зимой на Северном Кавказе и удорожанием размещения на 20–30%.

Специалисты Центра охраны материнства и детства Сочи спасают жизнь новорожденного из Абхазии.

В абхазском аэропорту «Сухум» приземлился самолет авиакомпании «ЮВТ аэро». Это первый более чем за 30 лет полет из Москвы в соседнюю республику.

Большинство сочинцев готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля. Среди опрошенных 66% заявили о потенциальной готовности приобрести автомобиль китайского производства, тогда как 10% исключают такую возможность.

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что из-за ЧП с танкерами и разлива мазута на черноморском побережье в Сочи могут побывать до 10 млн туристов.

Курорты горного кластера Сочи демонстрируют наивысший уровень обеспеченности номерным фондом в пересчете на протяженность трасс.

В Лазаревском районе Сочи после жалоб местных жителей временно приостановили действие платного парковочного пространства. В течение месяца городские власти проведут серию выездных консультаций с инициативной группой горожан, чтобы разобрать каждый участок платной парковки, на который жаловались жители.