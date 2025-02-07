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Горнолыжные курорты Сочи лидируют по обеспеченности номерным фондом

Курорты горного кластера Сочи демонстрируют наивысший уровень обеспеченности номерным фондом в пересчете на протяженность трасс, следует из исследования NF Group. В среднем этот показатель составляет 24 номера на 1 км трасс, однако на «Розе Хутор», «Красной Поляне» и «Газпром Поляне» он достигает 35.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Аналитики рассматривали три курорта совместно, поскольку туристы, проживающие в их гостиничном фонде, могут кататься на любой из трасс региона. Высокий уровень обеспеченности зафиксирован также на «Архызе», где на 1 км трасс приходится 29 номеров. На других российских горнолыжных курортах показатель варьируется в пределах 10–20 номеров, что, по мнению экспертов, указывает на потенциал расширения гостиничной инфраструктуры.

В исследование включены курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна», «Эльбрус», «Шерегеш», «Домбай», «Архыз», «Большой Вудъявр», «Манжерок» и «Горный воздух». К декабрю 2024 года в России действует 400 горнолыжных курортов с общей протяженностью трасс 1,3 тыс. км, из которых 171 км приходится на горный кластер Сочи.

Вячеслав Рыжков

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