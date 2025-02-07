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Туристы раскупили все удобные места в поездах Москва – Сочи на майские праздники

Компания РЖД открыла продажу билетов на поезда к Черноморскому побережью на майские праздники. Места в наиболее удобных составах из Москвы в Анапу и Сочи на даты с 1 по 4 мая раскуплены, включая самые дорогие — в вагонах СВ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Билеты из Москвы в Анапу пользуются высоким спросом. К вечеру 5 февраля на самый быстрый поезд (21 час 15 минут в пути) практически осталось мест, включая «люксы» стоимостью от 98 тыс. руб. за купе. Полностью раскуплены билеты и на скоростной поезд 152М, следующий 15 часов 15 минут. В поездах из Москвы в Сочи, которые находятся в пути сутки и более, свободные места пока есть, но особенно быстро уходят билеты в СВ. Свободными остаются только места в составах с менее удобным расписанием.

Стоимость проезда в Анапу в одну сторону начинается от 4,5 тыс. руб. В отдельных случаях цена билета в купе оказывается ниже, чем в плацкарте. Перелет из Москвы в Сочи на начало мая обойдется минимум в 17,8 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — в 22,8 тыс.

По данным туроператоров «Мультитур» и «Интурист», поезда на майские праздники востребованы в первую очередь на короткие расстояния, например, среди жителей Ростовской области, которые едут в Сочи, Анапу или Новороссийск (в пути 7–10 часов). Также железнодорожный транспорт чаще выбирают пенсионеры, семьи с детьми и удаленные работники, в то время как пассажиры с обычным графиком работы предпочитают самолеты.

Вячеслав Рыжков

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