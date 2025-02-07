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Сочинские медики спасают ребенка из Абхазии

Специалисты Центра охраны материнства и детства Сочи спасают жизнь новорожденного из Абхазии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава кубанского Минздрава Евгений Филиппов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мальчик появился на свет 5 февраля в Перинатальном центре города Сухуми с патологией легких, резвившейся внутриутробно. Этот воспалительный процесс вызывает нарушения дыхания и метаболизма»,— рассказал господин Филиппов.

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко на помощь ребенку выехала анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи вместе со специалистами сочинского Центра. Ребенка уже доставили в Сочи. Медицинская эвакуация прошла успешно. Пациенту оказывают всю необходимую помощь.

Вячеслав Рыжков

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