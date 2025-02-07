Спрос на горнолыжные курорты России стал расти медленнее

Туристический интерес к российским горнолыжным курортам в зимний сезон вырос на 5–10% год к году. Однако прирост оказался скромнее прошлогоднего, что объясняется малоснежной зимой на Северном Кавказе и удорожанием размещения на 20–30%, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По данным Travelata.ru и Fun & Sun, объем проданных туров на декабрь—февраль увеличился на 10%. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин говорит о росте потока на 2–5% в зависимости от курорта, отмечая, что при успешных феврале и марте показатель может скорректироваться до 7%. В «Островке» и «Алеане» считают, что объем бронирований остался на уровне прошлого года.

На снижение спроса повлиял дефицит снега. В «Алеане» отмечают, что он не сказался на Архызе, где работает система оснежения, но привел к падению турпотока в Домбае. Согласно «Слетать.ру», спрос на туры в Домбай в декабре—феврале сократился на 60%, в Приэльбрусье — на 22,2%, в Шерегеше — на 70,2%.

Второй фактор — рост цен. По данным «Островка», стоимость ночи в отелях Красной Поляны выросла на 18% (до 13,8 тыс. руб.), в Эсто-Садке — на 22% (до 12,8 тыс. руб.), в Терсколе — на 27% (до 8,4 тыс. руб.), в Шерегеше — на 22% (до 12 тыс. руб.). В «Алеане» говорят о среднем повышении цен на 20% в Сочи и 20–30% на курортах Северного Кавказа. В NF Group добавляют, что стоимость однодневных ски-пассов на основных курортах за год увеличилась на 4–36%, до 2,4–6,3 тыс. руб.

Основной спрос сосредоточен в горном кластере Сочи, чья доля в общей структуре продаж увеличилась на 12 п. п., до 79%. Объем продаж, по данным «Слетать.ру», вырос на 12,7%, что объясняется развитой инфраструктурой и широким выбором размещения.